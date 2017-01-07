قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزارة واجهت مشكلات كثيرة بسبب الغش وتسريب الامتحانات، بالإضافة إلى الظلم الذي يواجه الطلاب في الامتحانات، لافتًا إلى أن نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه هو نظام عالمي وسيواجه الغش الإلكتروني

وأضاف «أباظة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن نظام البوكليت، عبارة عن ورقة واحدة تحتوى على 60 سؤالا مباشرا، مؤكدًا وجود 4 نماذج للامتحان مختلفي الترتيب للحد من الغش بين الطلاب.وأكد أنه لا يوجد أسئلة مقالية ضمن نظام الامتحان الجديد، بالإضافة إلى سهولة النظام، حيث ستكون مدة الامتحان 3 ساعات، لإعطاء الفرصة للطالب للحصول على درجات عالية.