تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، عددًا من الأجانب العاملين في مصر، بعنوان «الخواجة مصري»، ذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في الساعة الحادية عشرة مساء

ويحل في البرنامج يوم الإثنين كل من أندريا وهو روسي وأيجور وزوجته أولجا من أوكرانيا وكاتيا من أوكرانيا وألينا من أوكرانيا ولوسيا من أوكرانيا ونادية من روسيا وعائشة من روسيا وألا من أوكرانيا، كما تستضيف أيضا دينيس وهو أوكراني وفيفا وهو روسي وماريا إيطالية.ويوم الثلاثاء تستضيف كلا من أورلاندو أو عبد الله من ألمانيا ويعمل مدرب غطس وكليانا هولندية تعمل في الصناعات الغذائية ميمي من الصين وتعمل في السياحة وهنيك من ألمانيا يعمل في الرحلات البحرية وأرينا من أستونيا تعمل في التجارة وأولجا من بيلاروسيا تعمل مبيعات في أحد المولات وماريا مدير قرية بساطة وجوليا من روسيا وتعمل مطربة.وضيوف الحلقة جميعهم يعملون في سيناء ما بين شرم الشيخ والغردقة ودهب ونويبع في مجال السياحة ويوضحون سر تمسكهم بالعمل في مصر خاصة وأنهم حضروا من دول غنية ويسردون قصتهم وكيف تحدوا البطالة للعمل في مصر وإثبات ذاتهم بل والنجاح لتكون الحلقة بمثابة رسالة لكل شاب حول التحدي والمثابرة للنجاح.