بالفيديو.. ريـال مدريد يتقدم برباعية على غرناطة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريـال مدريد أمام غرناطة بتقدم الملكي برباعية نظيفة في اللقاء الذي يقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني

وافتتح التسجيل لصالح ريـال مدريد اللاعب إيسكو بالدقيقة 12، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب كريم بنزيمة بالدقيقة 21، ثم أحرز الثالث اللاعب كريستيانو رونالدو بالدقيقة 27، بينما أحرز الرابع اللاعب إيسكو بالدقيقة 32.