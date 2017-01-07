عشرات القتلى في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

أكدت فضائية «إكسترا نيوز»، وقوع عشرات القتلى في انفجار سيارة مفخخة في إعزاز بريف حلب في سوريا

وأضافت أن الانفجار تم بسيارة مفخخة بالقرب من دوار سجو في مدينة أعزاز عند الحدود السورية التركية.