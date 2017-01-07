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بالفيديو.. يوحنا قلتة: فخورون برئيسنا وشعبنا المسلم
07
يناير
2017
13:49 PM
أعرب الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركي الكاثوليكي، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكنيسة البطرسية بالأمس، لتهنئة الأقباط بعيدهموأشار إلى أن الرئيس يمهد الطريق للأجيال القادمة، ويصنع تاريخ مصر الحديث وعلاقة جديدة بين المسلمين والأقباط، مضيفًا: «نحن فخورون برئيسنا وفخورون بشعبنا المسلم.. وربنا يحفظ الرئيس لمصر سنين عديدة ليكمل مشواره ويبنى مستقبل مصر».وأوضح «قلتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم السبت، أن 70% من كنائس مصر بنيت في عصر الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام أي في عصر الحكام المسلمين، ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لينشأ بيوت الله للعبادة وللمحبة.
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