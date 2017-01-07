استمرت، اليوم السبت، الوقفات الاحتجاجية بمدينة سول في كوريا الجنوبية، ضد |بارك كون هيه|، رئيسة البلاد، وذلك حسبما عرضت فضائية |إكسترا نيوز|

وتجمع الآلاف من المحتجين في سول ورفعوا لافتات لمطالبة رئيسة البلاد| بارك كون هيه| بالتنحي، على خلفية تورطها في فضيحة سياسية.