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بالفيديو.. استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد رئيسة كوريا الجنوبية
07
يناير
2017
12:49 PM
استمرت، اليوم السبت، الوقفات الاحتجاجية بمدينة سول في كوريا الجنوبية، ضد |بارك كون هيه|، رئيسة البلاد، وذلك حسبما عرضت فضائية |إكسترا نيوز|وتجمع الآلاف من المحتجين في سول ورفعوا لافتات لمطالبة رئيسة البلاد| بارك كون هيه| بالتنحي، على خلفية تورطها في فضيحة سياسية.
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