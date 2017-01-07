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بالفيديو.. مرتضى منصور لداعمي الإخوان: كنتوا فين لما ضربت زكي بدر
07
يناير
2017
04:47 AM
وصف المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب وزير الداخلية الأسبق اللواء زكي بدر، بأنه كان أكبر بلطجي في مصروأضاف خلال لقائه ببرنامج «انفراد» تقديم سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»: «زكي بدر كان بيشتم أتخن وزير في ذلك الوقت ويهينه، وكان بينيم الناس من المغرب»، لافتًا «أنا ضربت زكي بدر في أحد الأفراح التي أقيمت بفندق سميراميس، واعتقلني 3 شهور».ووجه حديثه لداعمي جماعة الإخوان الإرهابية، ومنهم الهارب لخارج مصر محمد زوبع قائلًا: «كنتوا فين لما الرئيس الراحل أنور السادات حبسني».
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