وصف المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب وزير الداخلية الأسبق اللواء زكي بدر، بأنه كان أكبر بلطجي في مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «انفراد» تقديم سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»: «زكي بدر كان بيشتم أتخن وزير في ذلك الوقت ويهينه، وكان بينيم الناس من المغرب»، لافتًا «أنا ضربت زكي بدر في أحد الأفراح التي أقيمت بفندق سميراميس، واعتقلني 3 شهور».ووجه حديثه لداعمي جماعة الإخوان الإرهابية، ومنهم الهارب لخارج مصر محمد زوبع قائلًا: «كنتوا فين لما الرئيس الراحل أنور السادات حبسني».