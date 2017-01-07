قال عمرو عمار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق هو الأب الروحي لدعاوى الهجوم على الجيش المصري وهناك حلقات تعبر عن تاريخه غير المشرف ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي أيضًا، فهو سبب تفكيك الجيش العراقي، ولايعمل وفقا لتوجهات وطنية

وأوضح عمار خلال اتصال هاتفي لبرنامج «رانيا والناس» المذاع على فضائية «ltc» تقديم الإعلامية «رانيا محمود ياسين»، أن أيمن نور والبرادعي وأعوانهما مشتركون في التوجهات والإستراتيجية ضد الدولة المصرية، وأسسوا «حركة كفاية» عام 2006 من منزل أبو العلا ماضي القيادي الإخواني، كما أسس البرادعي في 2010 الجمعية الوطنية للتغيير ليندمج فيها التياران الإسلامي والليبرالي.