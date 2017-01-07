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بالفيديو.. مرتضى منصور يكشف سر هجوم يوسف الحسيني للسيسي
07
يناير
2017
03:48 AM
طالب المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب بمحاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «السادة المحترمون» على فضائية «on live»، لمهاجمته الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقاده للمشروعات القوميةوقال منصور خلال لقائه في برنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»: «الرئيس السيسي نفخ يوسف الحسيني لما طلب منه يتولى منصب محافظ، فطلع على الفضائيات يهدده».
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