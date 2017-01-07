تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، «المسيح»، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي

ويقول مطلع الأغنية:يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضهاوفتّحي عيون البشر للي حصل على أرضهاعلى أرضها طبع المسيح قدمعلى أرضها نزف المسيح ألم