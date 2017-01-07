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بالفيديو.. أغنية «المسيح» لعبد الحليم حافظ في أعياد الميلاد
07
يناير
2017
03:45 AM
تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، «المسيح»، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمديويقول مطلع الأغنية:يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضهاوفتّحي عيون البشر للي حصل على أرضهاعلى أرضها طبع المسيح قدمعلى أرضها نزف المسيح ألم
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