اخبار مصر
-
رياضة
- اسبانيول يتعادل 1-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا مع استئناف الدوري الاسباني
- سيتي "خمس نجوم" في بداية رائعة لجوارديولا بكأس الاتحاد
- بالصور - وصول طاقم الإخراج البرتغالي لمباراة مصر وتونس
- الزمالك: عدم تجديد معروف وباسم يعني خروجهما من القائمة الإفريقية
- عاشور: معلول يرغب بالبقاء في الأهلي
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية واللقاءات الودية
- منتخب "اليد" يخسر وديا أمام الدنمارك استعدادا للمونديال
- بداية رائعة لجوارديولا في كأس الاتحاد بخماسية في مرمى وست هام
- «الزمالك» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
- إسبانيول يتعادل سلبيا أمام ديبورتيفو لاكورونا بالشوط الأول
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. المراغي: دعوة تركيا لإنشاء اتحاد عمال إسلامي خبيثة
07
يناير
2017
01:48 AM
أعلن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض الاتحاد الدعوة التي أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالي إسلامي أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلاميووصف |المراغي| في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» دعوة تركيا بالخبيثة لكونها تستهدف تفتيت وحدة الشعوب العربية عن طريق العمال بعد أن فشل النظام التركي وأعوانه في استخدام الجماعات الإرهابية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم جمعة - حلقة الفنانة يارا .. الحلقة الكاملة
كل يوم جمعة - شوفوا الفنانة يارا لما اختارت فنان مصري تعمل معاه دويتو اختارت مين
بالفيديو.. المراغي: دعوة تركيا لإنشاء اتحاد عمال إسلامي خبيثة
بالفيديو.. «التعليم» تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية
بالفيديو.. مرتضى منصور لوالد وائل شلبي: «ابنك مش شهيد»
بالفيديو.. مواطنة تنهار من البكاء: بعت كليتي عشان أسدد ديوني
الخطوط الكندية: المتهم في حادث فلوريدا ليس مدونا بسجلات الركاب
بالفيديو.. حسام عاشور: «علي معلول هرب وهو بيتعشى معايا»
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع