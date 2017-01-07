أعلن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض الاتحاد الدعوة التي أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالي إسلامي أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامي

ووصف |المراغي| في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» دعوة تركيا بالخبيثة لكونها تستهدف تفتيت وحدة الشعوب العربية عن طريق العمال بعد أن فشل النظام التركي وأعوانه في استخدام الجماعات الإرهابية.