عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا مصورا عن استبيان سانتياجو المتهم بهجوم المطار في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة

ورصدت الفضائية 7 معلومات عن منفذ الهجوم:1- ولد في نيوجرسي2- عمره 27 عامًا3- وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة كندية4- احتفظ بسلاح مرخص داخل حقيبة سفره5- أطلق النار في مطار فورت لودرديل6- قتل 5 أشخاص وأصاب 8 آخرين7- الشرطة الأمريكية أفادت بأنه لم يصب بأي أذى.وكان رئيس شرطة |فورت لودرديل| أكد ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار فلوريدا أمس الجمعة، إلى 5 حالات.وبحسب وكالة |سبوتنيك| الروسية، فإن السلطات أغلقت المطار مؤقتًا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة 8 أشخاص آخرين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض السابق |آري فلايشر| كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|: |أنا في مطار فورت لودرديل حيث أطلقت أعيرة نارية|.