قال ريك سكوت عمدة فلوريدا، |إن الأولوية هي ضمان سلامة المسافرين في المطار، وقد نحتاج لفترة للوقوف على كافة الحقائق؛ فحادث إطلاق النار في مطار فلوريدا عمل إرهابي|

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الحادث لن يمر دون محاسبة، ويتم متابعة الحالة الصحية للمصابين وسنقدم مرتكبي الحادث للعدالة والأمر لن يذهب سدى، مشيرا إلى أنه سيتم تسخير كافة الموارد لتأمين المطار، والإجراءات دخلت حيز التنفيذ، ولا توجد حاليا تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث.وأكد عمدة فلوريدا أنه تحدث من الرئيس باراك أوباما -المنتهية ولايته- والرئيس المنتخب دونالد ترامب لإطلاعهما على تفاصيل الحادث.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض السابق |آري فلايشر| كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|: |أنا في مطار فورت لودرديل؛ حيث أطلقت أعيرة نارية|.