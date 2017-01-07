أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها أن الشرطة الأمريكية تجري عملية تمشيط واسعة في مطار فورت لودرديل بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين

وقالت وسائل إعلام أمريكية: |إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتابع عن كثب تطورات الحادث، ويتواصل مع المسئولين|.وكانت وسائل إعلام قالت: |إن منفذ هجوم المطار بفلوريدا أمريكي يدعى استيبان سانتياجو|.وكان رئيس شرطة | فورت لودرديل| أكد ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في مطار فلوريدا أمس الجمعة إلى 5 حالات.وبحسب وكالة |سبوتنيك| الروسية، أغلقت السلطات المطار مؤقتًا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة 8 أشخاص آخرين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض السابق |آري فلايشر| كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|: |أنا في مطار فورت لودرديل؛ حيث أطلقت أعيرة نارية|.