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بالفيديو.. مانشستر سيتي يصعد بخماسية أمام وست هام بكأس الاتحاد
07
يناير
2017
00:46 AM
انتهت مباراة مانشستر سيتى أمام وست هام يونايتد، بفوز الأول بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات دور الـ 64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزيوأحرز يحيى توريه لاعب مانشستر سيتى الهدف الأول في مرمى وست هام يونايتد بالدقيقة 33، ثم أحرز هافارد نوردفيت هدف في مرمى وست هام يونايتد بطريقة الخطأ، ليتقدم مانشستر سيتى بالهدف الثانى بالدقيقة 41.بينما أحرز دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتى الهدف الثالث في مرمى وست هام يونايتد بالدقيقة 43، ثم أحرز سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى الهدف الرابع في شباك وست هام يونايتد بالدقيقة 50، وأحرز جون ستونز لاعب مانشستر سيتى الهدف الخامس في شباك وست هام يونايتد بالدقيقة 84.بهذا الفوز يصعد مانشستر سيتى رسميا إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الاتحاد.
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