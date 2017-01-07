انتهت مباراة اسبانيول أمام ديبورتيفو لاكورونا، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على ملعب باور 8 ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على منطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.وأحرز سيلسو بورجيس لاعب ديبورتيفو لاكورونا الهدف الأول بالدقيقة 59، وتعادل لإسبانيول اللاعب جيرارد مورينو بالاجيرو بالدقيقة 62 من المباراة.