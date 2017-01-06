اخبار مصر
-
رياضة
- إمبابة يحصد المركز الأول في تصفيات قدم الجيزة مواليد 97
- منطقة الجيزة تعتمد جدول ترتيب الدور الأول بالقسم الثالث
- التجنيد يحرم حسن طارق من السفر مع الاتحاد للسودان
- الزمالك يحدد تسعيرة المعسكرات الخارجية
- المقابل المادي والبيع النهائي يجمدان صفقة انتقال إسلام جمال للإسماعيلي
- نشرة رياضة فيتو وأبرزها.. تعليمات الداخلية لحضور مباراة مصر وتونس
- سموحة يرفض قرار اتحاد الكرة بشأن الاستبدال
- المقاولون يواجه رأس غارب وديا.. الخميس
- مؤمن سليمان يعطل انتقال حسام باولو للزمالك
- حلمي يتحدث عن.. الإقالة وخناقة شيكابالا ولاعب من الأهلي تمنى ضمه
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كل يوم جمعة ـ يارا: عندي حب لـ اللهجة الخليجية من أنا وصغيرة
06
يناير
2017
23:33 PM
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم جمعة - حب كبير .. بصوت الفنانة يارا
كل يوم جمعة - وحشتني عدد نجوم السما.. بصوت الفنانة يارا
كل يوم جمعة - أوعدك دايما فاكراك.. بصوت الفنانة يارا
كل يوم جمعة - أغنية إنت منى - الفنانة يارا
كل يوم جمعة - يارا: لما اتجوز مش هعمل فرح ويمكن ألبس جينز
كل يوم جمعة - عمرو أديب للفنانة يارا: بتعملى إيه بالفلوس؟
كل يوم جمعة - عمرو أديب: أخر مرة اتقدملك راجل أمتى؟ .. يارا: محدش يستجرى
كل يوم جمعة - فيلم قصير ساخر من عمرو اديب للفنانة يارا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع