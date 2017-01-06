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بالفيديو.. السيسي يغادر الكاتدرائية المرقسية بعد التهنئة بأعياد الميلاد
06
يناير
2017
21:48 PM
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ بعد تقديم التهنئة بأعياد الميلادواستقبل المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الزغاريد والورود، بالتزامن مع دخوله إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد.وسبقت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلاة «العشية»، وزينت المداخل والأروقة بالورود.ووصل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ تزامنًا مع بدء صلاة العشية، وقبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد: عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ونجيب جبرائيل الناشط الحقوقي، ومارجريت عازر عضو مجلس النواب؛ وآمنة نصير عضو مجلس النواب، وحلمي النمنم وزير الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم.
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