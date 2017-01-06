قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخير والنور سيخرجان من مصر، والبلد والقائمون عليها يتعاملون بشرف وأمانة وتحدي وإخلاص

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالكاتدرائية بقداس عيد الميلاد المجيد،: |ربنا بيدعم نوايانا، وكل سنة وانت طيب يا قداسة البابا ومصر بخير وسلام، وإن شاء الله السنة اللى جاية نحتفل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترامنا لبعضنا البعض، وأنتهز هذه الفرصة وبقول يارب وأنا في بيت من بيوت الله يارب احفظ مصر واكتب الاستقرار والسلام لمصر، وأغننا بفضلك عمن سواك|.