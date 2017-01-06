قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن التوك توك يعد نقمة، ولا يجوز سيره في عواصم المحافظات، وأنه عندما كان محافظًا للقاهرة لم يظهر التوك توك في الشوارع والميادين الرئيسية

وأضاف جلال السعيد خلال حواره ببرنامج |90 دقيقة| تقديم الإعلامي تامر عبدالمنعم والمذاع على فضائية المحور، أنه وضع ضوابط محكمة لسير التوك توك.