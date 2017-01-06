قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن العاصمة الإدارية الجديدة ستضم أكبر مسجد وكنيسة في مصر

لافتا: «أنا أول المساهمين في الكنيسة والمسجد، والعام المقبل سنحتفل بافتتاحهما».وأضاف خلال كلمته في الاحتفال بأعياد الميلاد: «التنوع ربنا خلقه علشان احنا نحترم الاختلاف بإرادة إلهية، واللي يرفضه يبقى مش فاهم».يذكر أن الكنيسة أعلنت عن ترتيبات، حضور قداس عيد الميلاد، وخصصت البوابة الثالثة المطلة على شارع مستشفى الدمرداش؛ لدخول جميع فئات الشعب بالدعوات المخصصة لحضور القداس، ولن يسمح بالدخول دون دعوة، مطالبة بالالتزام بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم حمل الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات، واعتذرت الكنيسة في بيانها، عن عدم السماح بدخول السيارات نهائيًا، في هذا اليوم.