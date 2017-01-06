قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره فعاليات قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية بالعباسية: إن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا

وشكر الحاضرين للمشاعر الجميلة التي استقبلوه بها، ورد على ندائهم «بنحبك يا ريس»، قائلًا: «واحنا بنحبكم واحنا واحد».وأضاف السيسي: «مفيش شكر على واجب، وإن العام الماضي قال إننا تأخرنا عن ترميم الكنائس، التي تضررت منذ 3 سنوات، وأن البابا تواضروس لم يتحدث معه مرة واحدة حول الترميم، وأن الترميم يعد حق لكم جميعًا».