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بالفيديو..السيسي للأقباط في الكاتدرائية: إحنا واحد.. وبحبكم
06
يناير
2017
21:48 PM
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره فعاليات قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية بالعباسية: إن شاء الله سنة سعيدة علينا كلناوشكر الحاضرين للمشاعر الجميلة التي استقبلوه بها، ورد على ندائهم «بنحبك يا ريس»، قائلًا: «واحنا بنحبكم واحنا واحد».وأضاف السيسي: «مفيش شكر على واجب، وإن العام الماضي قال إننا تأخرنا عن ترميم الكنائس، التي تضررت منذ 3 سنوات، وأن البابا تواضروس لم يتحدث معه مرة واحدة حول الترميم، وأن الترميم يعد حق لكم جميعًا».
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