استقبل المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الزغاريد والورود، بالتزامن مع دخوله إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد

وسبقت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلاة «العشية»، وزينت المداخل والأروقة بالورود.ووصل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ تزامنًا مع بدء صلاة العشية؛ وقبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد: عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ونجيب جبرائيل الناشط الحقوقي، ومارجريت عازر عضو مجلس النواب؛ وآمنة نصير عضو مجلس النواب، وحلمي النمنم وزير الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم.ويرأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة، منهم: الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، وآخرون.ومن المقرر أن يستقبل البابا المهنئين بالمقر البابوي بالكاتدرائية، صبيحة غد السبت، ومعه طاقم السكرتارية، وبعض من الأساقفة والكهنة ومسئولو المراسم.وكانت الكاتدرائية تأهبت للاحتفال بوضع مجسم لميلاد المسيح في بيت لحم بفلسطين، وذلك داخل المقر البابوي، الذي تزين به، كما وضعت الورود بالكنيسة الكبرى، وأعدت البوابات الخشبية والحواجز الحديدية؛ لتنظيم الدخول للكنيسة.