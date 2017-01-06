أعلنت قيادة الأركان الروسية، عن تقليص قواتها في سوريا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدة أنها تستهل العملية بسحب حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف والسفن المرافقة لها، مع إنشاء منظومة دفاعية موحدة بالأراضى السورية

وعرضت قناة |روسيا اليوم| تقريرًا لها عن تقليص القوات الروسية في روسيا، وقالت إن هيئة الأركان السورية أشادت بالدور الذي لعبته القوات الروسية، قائلة إنها مهدت الطريق لتسوية سياسية في البلاد.وقال فاليرى جيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية:|أن نجاحات الجيش السوري في حلب مهدت طريقًا لتسوية سياسية في البلاد بطريقة سلمية|.