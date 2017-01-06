اخبار مصر
-
رياضة
- ماهر العشري يتعاقد مع كوكاكولا لمدة موسم ونصف
- «فيفا» يكشف عن تصميم جائزة الأفضل
- استياء في الأهلي من قرعة الدور النهائي لدوري الطائرة
- رياض محرز يحتفل بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع منتخب الجزائر
- #عودة_الفراعنة| بالأرقام.. كم كان عمر لاعبي المنتخب الحاليين حينما فازت مصر بأخر أمم أفريقيا؟
- باير ليفركوزن يسعى لبيع خافيير هيرنانديز
- الزمالك يستطلع رأي لاعب بتروجت للانضمام للأبيض
- أندرلخت يبرز وجود تريزيجيه في القائمة النهائية للمنتخب بأمم أفريقيا
- محمد فايز مديرا فنيا لشربين خلفا لـ«سند»
- مهاجم الزمالك يواصل التأهيل في نيجيريا للتخلص من الإصابة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. الضباب الدخاني يجتاح الصين
06
يناير
2017
16:48 PM
عرضت قناة |إكسترا نيوز|، منذ قليل لقطات مصورة ترصد إجتياح الضباب الدخاني للصين، حيث أعلنت السلطات الصينية تمديد العمل بالإنذار البرتقالي، وتوقف الحصص الدراسية وكانات وزارة البيئة الصينية المناطق الشمالية طالبت بالاستعداد لاتخاذ إجراءات طارئة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة أخرى من الضباب الدخاني الكثيفوقالت الوزارة في إشعار، نشر الخميس، إن من المتوقع أن تشهد منطقة بكين-تيانجين -هيبي، ضبابا كثيفا وكذلك منطقتي شاندونغ وخنان المجاورتين.وأضافت الوزارة أن من المنتظر استمرار |أحوال طقس سيئة| في هذه المناطق حتى الخامس من يناير، وطلبت من الحكومات المحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات في الوقت المناسب.وقالت إنها سترسل 10 فرق للتأكد من تطبيق إجراءات الطوارئ، واتخاذ إجراءات ضد المزارع التي تنتهج |سلوكا غير قانوني|.وتعرضت أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية بالبلاد لضباب دخاني خطير في منتصف ديسمبر، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإغلاق مئات المصانع.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. الضباب الدخاني يجتاح الصين
وإن أفتوك - الكلمة النهائية لتنظيم النسل وتحديده .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - مذاهب الفقهاء في حكم تنظيم النسل وتحديده .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - مسئولية المروجين لكثرة النسل .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - إساءة سمعة تنظيم النسل وتحديده .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - موقف الدين من الحوائج الإنسانية .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - الحاجة إلى تنظيم النسل وتحديده على مستوى الأسرة .. د. سعد الهلالي
وإن أفتوك - التعريف بتنظيم النسل وتحديده .. د. سعد الهلالي
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع