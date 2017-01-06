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بالفيديو.. حكم الدين في طلاق المكره
06
يناير
2017
15:48 PM
أجاب الدكتور |عصام الروبي| أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم الدين في طلاق المكره، موضحًا أن جميع الفقهاء أكدوا أن طلاق المكره لا يقع، لأن الإنسان وقتها يكون مسلوب الإرادة، مسترشدًا بقوله صلي الله عليه وسلم، حين قال:| رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه|وأضاف الروبي، خلال برنامج |فتاوى|، المذاع على قناة |الحياة|: أن الإمام ابي حنيفة خالف برأيه جمهور الفقهاء، حيث قال إن طلاق المكره واقع، لأنه يفرق بين الرضا وبين سلب الإرادة والاختيار، لافتًا إلى أن الإكراه يلسب الرضا ولا يسلب الاختيار. وأوضح: أن القانون المصري في وثيقة الأحوال الشخصية افتى استنادًا إلى الرأي الشرعي بأن طلاق المكره غير واقع.
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