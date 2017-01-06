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بالفيديو.. الحاجة زينب: «السيسي قاللي أنا فخور بيكي»
06
يناير
2017
15:48 PM
كشفت الحاجة زينب الملاح، ابنة قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر، تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، لافتة إلى أن السيسي قابلها بفرحة غامرة وشوق شديد، مضيفة: |قاللي أهلا وسهلا يا حاجة أنا اللي كنت جايلك. أنا فخور بيكي|.وأضافت الحاجة زينب، خلال لقائها ببرنامج |صباح دريم|، المذاع على قناة |دريم|، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سألها عن السبب الذي دفعها للتبرع بقرطها لصندوق تحيا مصر، حيث أكدت له أنها تبرعت بعد ما قام السيسي بالتبرع بأمواله وممتلكاته لمصر، مضيفة: |إلهي يعود على مصر والريس السيسي بخير|.
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