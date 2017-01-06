كشف تورجوت أوغلو، المدير الإقليمي لصحيفة الزمان التركية بالشرق الأوسط، الأسباب الحقيقية وراء هجوم أزمير الإرهابي بتركيا، مؤكدًا أن تركيا خلال الفترة الحالية تعاني من قصور أمني شديد، بسبب قلة خبرة رجال الشرطة الجدد، الذين استعان بهم الرئيس التركي |رجب طيب أردوغان| من الشوارع والجمعيات وحزب العدالة والتنمية حسب قوله

ولفت خلال مداخة هاتفية لقناة |إكسترا نيوز|، إلى أن بعض الشرطة التركية ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، موضحًا أن الصراع بين الرئيس التركي وقيادات حزب العمال الكردستاني سيترتب عليه زيادة في التفجيرات وأعمال العنف في الشوارع والمناطق الحيوية بتركيا.وأوضح أن عدم دبلوماسية أردوغان في جميع تصريحاته تجاه حزب العمال الكردستاني وطوائف كبيرة من الشعب التركي يثير الغضب ويدفع إلى العنف ومشاركة البعض في أعمال تخريبية.