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بالفيديو.. بطريرك القسطنطينية يرأس قداس العيد بإسطنبول
06
يناير
2017
09:47 AM
عرضت قناة |إكسترا نيوز|، منذ قليل، لقطات مصورة ترصد رئاسة بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول قداس عيد الغطاس بإسطنبولوتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية مساء اليوم الجمعة، بعيد الغطاس، ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة المرقسية، صلاة قداس الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة.تبدأ الصلوات طقس العيد بـ«برامون الغطاس»، وعشية عيد الغطاس المجيد، تسبحة نصف الليل، وصلاة تقديس اللقان أي صلوات تقرأ على المياه ليصير ماء مقدسا يشفى الأمراض ويطرد الشياطين.ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس بالمقر الباباوي السكندري، صباح غدٍ، المهنئين من رجال الدولة والنواب وعموم الشعب.
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