اخبار مصر
-
رياضة
- القيعي وشادي محمد يعودان للظهور على قناة الأهلي.. الاثنين
- سينياكوفا التشيكية في نهائي بطولة شينتشين للتنس
- الفرنسية كورنيه في نهائي بطولة برزبين للتنس
- الأمريكية لورين في نهائي بطولة اوكلاند للتنس
- المنيا يوقف مستحقات لاعبيه عقب خسارة لقاء البداري
- بالصور.. مجلس الصيد يكرم بطل التايكوندو عمرو سليم
- نقل مباراة القناة وإف سي مصر إلى ستاد المقاولون العرب
- مدير «إنبي» يشيد باعتماد عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام
- الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا للبلدية
- وادي دجلة يلتقي إنبي وديا ٢٧ يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محلل سياسي: تصويت «النواب الأمريكي» لدعم الاستيطان تصفية حسابات
06
يناير
2017
09:47 AM
وصف الدكتور محمد قواص، الكاتب والمحلل السياسي، تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار بشأن معاقبة الأمم المتحدة على إدانتها الاستيطان الإسرائيلي، بأنه «تصفية حسابات» بين الإدارة الأمريكية القديمة والجديدة، معتبرًا التهديد الأمريكي بسحب التمويل للأمم المتحدة محاولة لتقويض المنظمة الدولية والتي كانت ولا تزال أداة من أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدةوأضاف قواص، خلال حواره لبرنامج |وراء الحدث|، المذاع على قناة |الغد|، تقديم بهاء ملحم، أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة أوباما والإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب تشهد ما يشبه الحرب الباردة، مشيرًا إلى أن امتناع أمريكا عن التصويت أو استخدام حق الفيتو على قرار إدانة الاستيطان بفلسطين يستهدف تفخيخ إدارة ترامب بمجموعة من المشكلات والأزمات.كان مجلس النواب الأمريكي صوت بالأغلبية على مشروع قرار، يعرب في بنوده عن تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل، وذلك ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي امتنعت إدارة باراك أوباما عن التصويت عليه.وجاء الاعتراض على القرار: |باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى| حسبما جاء فيه.واعتبر مشروع القرار، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2334 هو |قرار خطير، ومن جانب واحد ويضر بحليفنا إسرائيل واحتمال الأضرار بالسلام في المنطقة|، كما اعتبره قرارًا يدعو لإقامة دولة فلسطينية، ولكن ليس دولة يهودية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
شقيق الشهيد الرائد «أبو النجا»: أنقذوني مش عارف أنزل من السعودية
«قومي حقوق الإنسان»: الإخوان أرادوا تحقيق مكاسب بأحداث رابعة
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الاستثمار ليس مسئولية الرئيس وحده
بالفيديو.. برلماني: تعديل وزاري خلال أيام
«فائق»: أؤيد إدماج الإخوان ممن لم يرتكبوا عنفا بالحياة السياسية
درة عن دورها في فيلم «مولانا»: اختراق للأفكار المتشددة
«حقوق الإنسان»: الأرقام المتداولة عن المحبوسين غير حقيقية
بالفيديو.. المحامية المعتدى عليها تكشف تفاصيل ضربها في مقر النقابة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع