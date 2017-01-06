قال محمد أبو النجا، شقيق الشهيد الرائد أحمد محمود أبو النجا، الذي استشهد في نوفمبر من العام الماضي، |إنه ممنوع من السفر خارج السعودية نتيجة خلاف مع أحد المواطنين السعوديين ولا يستطيع العودة إلى القاهرة منذ عامين|

وأضاف |محمد| خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تقديم الإعلاميين تامر عبدالمنعم وجيهان لبيب، أنه لم يستطع حضور جنازة أو عزاء أخيه الشهيد، بالإضافة إلى أن والدته مصابة بمرض السرطان ولا يستطيع رؤيتها أو عنايتها. وطالب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لحل المشكلة حتى يستطيع العودة إلى وطنه.