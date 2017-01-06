أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، |إن أدق تحقيق تم خلال السنوات الأخيرة كان التحقيق الخاص بأحداث رابعة العدوية بين الإخوان وقوات الشرطة|

وقال |فائق| خلال حواره لبرنامج |يحدث في مصر| تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية |mbc مصر|، قدمنا العديد من التقارير عن أحداث رابعة العدوية، وأثبتنا أن أول شخص سقط قتيلًا كان من الشرطة، وأن الإخوان كانوا يريدون تحقيق مكاسب من خلال هذه الأحداث؛ حيث يعتبرونها هولوكوست، وكانوا يتحدثون عن أرقام كبيرة تصل إلى 10 آلاف قتيل وهذا غير حقيقي.