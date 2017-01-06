قال اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن هناك مصحات لعلاج الإدمان مرخصة وأخرى غير مرخصة، والتي تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للتفتيش عليها فبعض هذه المصحات تمارس أساليب قمع وضرب وعنف ضد المرضى، ويتم تحرير محاضر ضد أصحابها، لأنه لايمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج

وأشار |عمر| خلال حواره في برنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc»، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، إلى أن الفقراء هم الأكثر إقبالًا على تعاطي المخدرات على عكس الأغنياء الذين يحاولون الحفاظ على النجاحات التي حققوها، مضيفًا أن هناك أنواع مخدرات للفقراء وأخرى للأغنياء حسب قدرة كل شخص فيتعاطى الفقير البانجو نظرًا لأنه رخيص الثمن، والأغنياء يتعاطون الكوكايين لارتفاع ثمنه.وتابع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الحشيش هو المخدر السائد على مستوى الجمهورية ظنا من البعض أنه أقل خطورة لكنه مخدر ضار ويقضي على الذاكرة تمامًا.