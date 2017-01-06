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أول تعليق لعمرو سعد على مهاجمي «مولانا»
06
يناير
2017
00:48 AM
قال عمرو سعد، بطل فيلم «مولانا»، |إن الفنان لا يقتنع بقصة المشاهد الصعبة أثناء تصوير الأعمال السينمائية|وأضاف |سعد| في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أنه فخور بردود الأفعال بعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، كما أن انتقاد الفيلم سيساهم في الإقبال عليه وميلاد رغبة الجماهير لمشاهدته.وأكد |سعد| على أنه لا يوجد ممثل لا يحلم بتحقيق الإيرادات السريعة؛ فالتواصل مع الجمهور أمر مهم، والقائمون على الفيلم يسعون لتقديم موجة جديدة من الأعمال السينمائية، مشيرا إلى أن الفيلم يناقش قضية حقيقية يعاني منها الجمهور المصري والعربي، ونسعى للانفتاح على الجميع، وعلى منتقدي الفيلم مشاهدته.
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