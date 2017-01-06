قال اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه كلما اكتشفنا حيلًا للتهريب لجأ المهربون إلى أخرى مثل استخدام الطيور

وأوضح |عمر| خلال لقائه في برنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم أن المخدرات جزء من المؤامرة ضد مصر وأبرز منافذ الإنتاج هي لبنان وأفغانستان ودول جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد تطورا مذهلا في أجهزة الموانئ بالإضافة إلى تجهيزات عديدة في المطارات للسيطرة على منافذ تهريب المخدرات. وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الترامادول اكتشاف مصري 100% حيث كان يستخدم كمسكن لآلام العمليات الجراحية والعمود الفقري ولكن المصريين اكتشفوا آثار الترامادول كمخدر منذ 10 سنين.