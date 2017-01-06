قال اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المنفذ الغربي عن طريق محافظة مطروح هو أكبر منفذ لدخول المخدرات إلى مصر، ومحافظة القاهرة هي الأعلى تعاطيًا للمخدرات

وأوضح «عمر» في حواره ببرنامج «ممكن» المذاع على فضائية «cbc»، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك العديد من طرق التهريب وأبرزها تهريب الكوكايين في بطانة نسيج الحقائب، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تستخدم الأجهزة الفنية في عمليات التفتيش والمراقبة وهناك تعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع على أعلى مستوى في هذا الشأن.