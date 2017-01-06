بالفيديو.. مدرس يطلب من الطلاب سكرا مقابل درجات أعمال السنة

عرضت الإعلامية رشا نبيل، تقريرًا مصورًا عن أزمة اختفاء السكر في السوق، وقيام بعض التجار بمحاولة زيادة أسعاره

وقال طالب في الصف الرابع الابتدائي، خلال التقرير المذاع في برنامج «كلام تاني» على فضائية «دريم»، إن أحد المدرسين طلب منه كيلو سكر مقابل منحه الدرجات النهائية في أعمال السنة للمادة التي يدرسها له.