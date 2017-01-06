انتهت مباراة أتلتيك بيلباو أمام برشلونة، بفوز الأول بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ 16 ببطولة كأس إسبانيا

أحرز ارتيز ادوريز زوبيلديا لاعب أتلتيك بيلباو الهدف الأول في مرمى برشلونة بالدقيقة 25، وأضاف ويليامس الهدف الثاني لفريقه في مرمى برشلونة بالدقيقة 28، وتمكن ليونيل ميسي لاعب برشلونة، من إحراز الهدف الأول لبرشلونة في مرمى أتلتيك بيلباو بالدقيقة 52.