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محمد فائق: لا يمكن الوصول للديمقراطية بدون حقوق الإنسان
05
يناير
2017
22:48 PM
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تشمل الحرياتوأضاف فائق خلال حواره لبرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية |mbc مصر|، أن الديمقراطية تشبه السعادة ولا يمكن تحديد مفهوم واحد لها، ولا يمكن أن نصل للديمقراطية بدون حقوق الإنسان.وأوضح أن الدول الغربية كانت الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في الماضي بسبب الاستعمار.
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