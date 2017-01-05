قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تشمل الحريات

وأضاف فائق خلال حواره لبرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع على فضائية |mbc مصر|، أن الديمقراطية تشبه السعادة ولا يمكن تحديد مفهوم واحد لها، ولا يمكن أن نصل للديمقراطية بدون حقوق الإنسان.وأوضح أن الدول الغربية كانت الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في الماضي بسبب الاستعمار.