قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحرب لم تعد بالسلاح وتحولت من الأرض إلى الفضاء من خلال الأقمار الصناعية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدى رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن 99% من قنوات القرصنة مصرية، وتبث من خلال قمر يوتل سات، وهى جزء من الحرب على مصر.وأوضح أن سقوط القمر الصناعي المصري تحت سيطرة قنوات القرصنة التي تذيع أفلام سينمائية مسروقة من خلال قمر يوتل سات الفرنسي ساعد قطر في سحب البساط من الإعلام المصري.