قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، إن هناك 1400 قناة فضائية، في 22 دولة أغلب تلك القنوات تدمر الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن فرنسا أغلقت قنوات على القمر الفرنسي لإضرارها بأمنها القومي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يمكن إغلاق القنوات المحرضة ضد مصر ولكن بالتقاضي في فرنسا وبمنتهى السهولة.وأوضح أن حديث الإعلامي إبراهيم عيسى عن منع الصلبان عن الكنائس طائفي ومحرض، ولا أساس له من الصحة، موضحا قرأت قانون الكناس أكثر من مرة، ولا يوجد به ما يشير إلى منع الصلبان على الكنائس.