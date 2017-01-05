انفرد الإعلامي تامر أمين، بعرض نظام |البوكليت| الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم للحد من نظام الغش وتسريب الامتحانات في الثانوية العامة

وأضاف خلال برنامج |الحياة اليوم| والمذاع على فضائية الحياة، توضيح نظام البوكليت وهو عبارة عن ورقة بها الأسئلة والأجوبة، وقام بشرحه لتعريف الطلاب عليه، حيث سيتم تطبيقه من امتحانات هذا العام، للحد من تسريب الامتحانات والغش.