قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب، إنه لا توجد أي جهة في الدولة نهائيا طلبت إغلاق أو منع برنامج إبراهيم عيسى، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، ولم تمارس أي ضغوط على صاحب القناة لوقف برنامج «عيسى»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة » تقديم الإعلامي حمدى رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان ضد تورط مجلس النواب في الحديث عن إغلاق برنامج تليفزيوني والرد عليه.وأكد أن إبراهيم عيسى اتهم النواب علانية بالنفاق واتهمهم بالتحريض على تعديل الدستور وخاصة تعديل مادة الفترة الرئاسية، علما بأن الدستور نفسه يحصن مادة الفترة الرئاسية بنص واضح وصريح في مواد الفترة الانتقالية.وأوضح «أنا ضد وقف إبراهيم عيسى رغم اختلافي التام مع مواقفه، ورئيس البرلمان أكد لطارق نور رفض النواب لوقف البرنامج».