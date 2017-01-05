قال الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن فيلمي |لي لي| بطولة عمرو واكد و|مولانا| بطولة عمرو سعد، يسخران من الأئمة والشخصيات الدينية

وأضاف أن من حقى الغيرة على الزي الأزهري، وأن تعميم مثل هذه الأفلام يجب أن يتم مراجعتها قبل العرض على الجمهور، وأشار إلى أنه لم يتابع فيلم |مولانا|.وأضاف مندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة| تقديم الإعلاميين تامر عبدالمنعم وجيهان لبيب والمذاع على فضائية |المحور|، أنه يحترم عمرو سعد بطل فيلم |مولانا|، وأنه سمعه عندما كان يقرأ القرآن في أحد البرامج، لكن مثل هذه الأفلام تسيء للشخصيات الدينية.وأوضح أن إبراهيم عيسى كاتب فيلم |مولانا| نصب نفسه عالمًا بالدين وتطرق لقضايا لا يعرف عنها شيئا، وتساءل |لماذا لم نتطرق في الأفلام لإيجابيات الدعاة|، وأشار إلى أن عمرو سعد أفلامه ساقطة وشاهدت أفلامه مع هيفاء وهبى.