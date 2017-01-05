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بالفيديو.. أسامة هيكل: «أهل إسكندرية» يخدم أهداف الإخوان ولن يتم إذاعته
05
يناير
2017
21:48 PM
قال أسامة هيكل عضو مجلس النواب، إن فن العشوائيات وإنتاج الألفاظ الخارجة أحد أسباب تدهور الأخلاق في المجتمع المصريوأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أفلام العشوائيات تسبب في عزوف الدول العربية عن شراء الأعمال السينمائية المصرية.وأكد أن أجور الفنانين المبالغ فيها تفقد مدينة الإنتاج القدرة على الإنفاق على الأفلام، لافتا إلى أن مسلسل عمرو واكد «أهل إسكندرية» لن يذاع لأنه يخدم أهداف الإخوان ويروج لها.
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