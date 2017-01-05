هاجم الإعلامي تامر أمين، وزير التموين اللواء محمد علي المصيلحي، بعد تصريحاته بأنه ليس هناك أزمة في السكر، وأن السلوكيات الخاطئة للمواطنين هي سبب الأزمة

وأضاف تامر أمين خلال برنامج |الحياة اليوم| المذاع على فضائية الحياة، أن الأزمة السبب فيها الحكومة وليس المواطنين، على الرغم من أن الفترة الأخيرة هدأت الأزمة إلى حد ما عكس الأشهر الماضية.وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد أزمة كبيرة في قصب السكر.