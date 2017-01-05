أجاب الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على سؤال إحدى السيدات بأن زوجها لا يعمل، قائلًا لو كان يسمع فليتمعن حديث النبى صلى الله عليه وسلم |كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول|

وأضاف الدكتور سالم عبد الجليل خلال برنامج |المسلمون يتساءلون| المذاع على فضائية المحور، أن هذا الحديث النبوى دليل على أن الرجل الذي لا يعمل لو جاء يوم القيامة دون ذنوب غير أنه ضيع أولاده يطرحه هذا في نار جهنم إلا أن يرحمه الله.