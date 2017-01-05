انفعلت الدكتورة سعاد صالح أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، على متصلة تدعى «مى»، من الشرقية، بسبب رفض أهلها زواجها من شخص متدين، قائلة: «دافعى عن حبك بحكم الدين، واستعينى بأشخاص من أهل الثقة للحديث مع أهلك وإقناعهم بأن هذا الشخص مناسب لكِ لأنه متدين»

وقالت المتصلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فقه المرأة» المذاع على فضائية «الحياة»: «متقدملى شاب متدين وأخلاقه جيدة ولكن أهلي رفضوه بدون أسباب مع أن هناك علاقة عاطفية بيننا».