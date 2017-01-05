أجابت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، على سؤال المتصلة |أم طارق| من الإسكندرية تقول: إن زوجها بيقفل على نفسه وبيتفرج على أفلام مش كويسة، وأنها اشتكت لوالدتها أكثر من مرة

قائلًة لها: |ملكيش دعوة بماما ولا أختك وخلى شكوتك داخل بيتك، لحد ما نتفاهم معاه ونحل الموضوع|.وأضافت الدكتور سعاد صالح خلال برنامج فقه المرأة المذاع على فضائية الحياة، أن أسرار الزوج والزوجة لا تخرج من البيت، ولا يجوز نشر أسرار البيوت حتى إلى الأمهات والأخوات، وأن الزوجة لا بد أن تكون عاقلة وحكيمة وتحافظ على الزوج حتى لو جاءت على نفسها، لأن كثرة المشكلات وخروجها من البيوت تتسبب في الطلاق.