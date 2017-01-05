عرضت قناة روسيا اليوم، وقائع الانفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مبنى المحكمة في محافظة أزمير بتركيا، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانفجار غرب البلاد، قرب دار قضاء في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه

وقالت وكالة |رويترز| الإخبارية إنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجار خارج مبنى المحكمة إزمير في غرب تركيا، مشيرة إلى إصابة العديد من الأشخاص في الانفجار.وتمكنت الشرطة من قتل مهاجمين اثنين بالرصاص، بعد الانفجار، بينما ما زالت تلاحق مهاجما ثالثا، فيما قالت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية إن المستشفى استقبل 10 مصابين بعد الانفجار.